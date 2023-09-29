link نتائج القبول الموحد 2023 الأردن موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية admhec.gov.jo

نتائج القبول الموحد 2023 الأردن، بعد جهد وترقب خلال امتحانات التوجيهي، ينتظر طلاب الأردن بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج القبول الموحد لعام 2023، مع اقتراب هذه اللحظة المهمة، تزايدت التوقعات والاستفسارات حول الجامعات التي ستكون وجهتهم لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتحقيق أحلامهم، ومن خلال هذا التقرير شرح لكافة التفاصيل تابعوا معنا.

نتائج القبول الموحد 2023 الأردن

شروط القبول الموحد للجامعات الاردنية تشمل ما يلي:

يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية الأردنية للتقديم في نتائج القبول الموحد. يتوجب على الطلاب تحقيق درجات معينة في الامتحانات الوطنية والتقديرات الأكاديمية للتأهل للقبول في التخصصات المختارة. يجب على الطلاب تقديم المستندات والوثائق المطلوبة بشكل صحيح وفي الوقت المحدد مع طلباتهم. حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها. حصول الطالب على معدل 68% لجميع التخصصات باستثناء الهندسة والصيدلة حيث يجب أن يكون الطالب حاصلًا فيهم على معدل 70%. يجب على الطلاب التسجيل عبر النظام الإلكتروني الخاص بوحدة التنسيق والقبول الموحد.

وصل إجمالي عدد طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس إلى 76,681 طلبًا، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط 12,907 طلبات.

استخراج نتائج القبول الموحد 2023

للحصول على نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية لعام 2023، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية بسهولة: