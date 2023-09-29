خبر بمليون جنيه للكل.. انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء في هذا اليوم القادم من مصادر خاصة من وزارة الكهرباء

انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل حصرية حول خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهربا، تلك الخطة بدأت تنفيذها في شهر يوليو الماضي نتيجة زيادة الأحمال خلال فصل الصيف، وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل بنفس الجدول الذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء، حيث يتم تقديم فترة انقطاع في التيار الكهربائي تستمر لمدة 60 دقيقة تبدأ من الساعة 12 منتصف الليل وتستمر حتى الساعة 12 صباحًا.

موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

أكد مصدر موثوق من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الجمعة المقبلة ستشهد نهاية تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذي أعلنته مجلس الوزراء سابقًا، وذلك نتيجة لنقص إمدادات الوقود المستخدم في توليد الطاقة. وأشار المصدر إلى توقعات بانخفاض استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة للصحفيين أن هناك تحسنًا في إمدادات الوقود خلال الأسبوع الحالي، مما سيؤدي إلى قرار إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء نظرًا لتراجع معدلات الاحتياج للكهرباء بسبب انخفاض درجات الحرارة وتحسن الإمدادات.

خصومات خدمة العملاء بالعدادات مسبوقة الدفع

انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء يتم خصم رسوم خدمة العملاء من رصيد العدادات المسبوقة الدفع بطريقة تالية:

الشريحة الأولى (0-50 كيلو واط): يُخصم جنيه واحد كرسوم خدمة العملاء. الشريحة الثانية (51-100 كيلو واط): يُخصم جنيهان كرسوم خدمة العملاء. الشريحة الثالثة (0-200 كيلو واط): يُخصم 6 جنيهات كرسوم خدمة العملاء. كذلك الشريحة الرابعة (201-350 كيلو واط): يُخصم 11 جنيهًا كرسوم خدمة العملاء. الشريحة الخامسة (351-650 كيلو واط): يُخصم 15 جنيهًا كرسوم خدمة العملاء. ايضا الشريحة السادسة (651-1000 كيلو واط): يُخصم 25 جنيهًا كرسوم خدمة العملاء. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): يُخصم 40 جنيهًا كرسوم خدمة العملاء.

وفي حالة قراءة العداد صفر، يتم خصم 9 جنيهات من رصيد العدادات المسبقة الدفع.

مفاجأة من وزارة الكهرباء

أكد مصدر مسؤول من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع أن تنخفض القدرات التي سيتم فصلها عن المشتركين من قبل مركز التحكم الوطني للتقليل من الأحمال على الشبكة الوطنية للكهرباء، وذلك بسبب نقص الوقود، إلى مستوى يصل إلى 800 ميجاوات يوم الخميس الماضي. وهذه الخطوة تمهيداً لإيقاف جدول تخفيف الأحمال المقرر ليوم الجمعة.