“بالرقم الموحد” خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة الجديدة وتقديم تظلمات من خلال الرقم المجاني الموحد 2023

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة الجديدة وتقديم تظلمات وشكاوي من خلال الرقم المجاني الموحد، حيث يعد برنامج تكافل وكرامة هو واحد من أهم البرامج الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، حيث يهدف إلى دعم ومساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، تم إطلاق هذا البرنامج منذ سنوات عديدة، وهو يوفر العديد من الفرص والخدمات للمواطنين المستحقين.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة الجديدة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الجديد، وإليكم الخطوات الكاملة للاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

بحث عن رابط “استعلام عن حالة المعاش” على الموقع وانقر عليه.

ستظهر لك صفحة الاستعلام عن حالة المعاش. ستحتاج إلى إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

بعد إدخال الرقم القومي، انقر على زر “استعلام” أو “بحث”.

ستظهر لك النتيجة على الفور، حيث ستتمكن من معرفة حالة المعاش ومعلومات أخرى ذات الصلة.

إذا كنت تواجه مشكلة أو تحتاج إلى تقديم شكوى، يمكنك النقر على خيار “تسجيل شكاوى” واتباع الخطوات المطلوبة لتسجيل شكوتك والمتابعة بها.

نتيجة تظلمات تكافل وكرامة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إجراءات جديدة لتقديم تظلمات تكافل وكرامة بشكل أسهل وأسرع من خلال استخدام الرقم القومي، نريد أن نضمن للمواطنين الوصول السهل والفعال إلى المعلومات المتعلقة بحالتهم.

لتقديم تظلمك، يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة والرقم القومي الخاص بك.

انقر على خيار “استعلام” للبدء في عرض المعلومات.

ستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالرقم القومي الذي استعلمت عنه، بما في ذلك الإدارة التي تتبع لها.

ستظهر نوع البطاقة (تكافل/كرامة) وحالتها (سارية/إيقاف/تجميد) إذا كانت متاحة.

ستتوفر أيضًا تفاصيل إضافية حول إيقاف البطاقة أو تجميدها إذا كان ذلك مطلوبًا.

في حالة استمرار صلاحية البطاقة، ستتاح لك معلومات حول المبلغ المستحق.

تقديم شكوى تكافل وكرامة

لتقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة بواسطة الرقم القومي، يجب اتباع الخطوات التالية: