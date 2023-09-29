“استعلم الآن” نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم admhec.gov.jo

حالة من القلق يمر بها الطلاب وأولياء الأمور قبل إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023، فبعد عناء وتوتر امتحانات التوجيهي وبعد أشهر من العمل الجاد والاستعداد المكثف، نتوجه إلى طلابنا الأعزاء في الأردن بأخبار تنتظرهم بشغف كبير، إنها لحظة مهمة في مشواركم الأكاديمي، إعلان نتائج القبول الموحد 2023، وتعد هذه اللحظة تجسيدًا لجهودكم وتفانيكم، ونحن نشارككم فرحتكم وفخركم بهذا الإنجاز الكبير، بفضل تفوقكم وإصراركم، قد تم اختياركم لتحقيق أحلامكم الأكاديمية في الجامعات الأردنية.

نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023

نعلم جيدًا مدى التوقعات والتساؤلات التي تحيط بهذه اللحظة المهمة، نتمنى من القلب أن تحققوا طموحاتكم وأهدافكم في الجامعة التي تطمحون إليها، إن هذه الفترة هي بداية رحلة جديدة في حياتكم الأكاديمية، حيث ستبنون مستقبلكم وتحققون أحلامكم.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023

وكان وحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت تاريخ الخميس، 28 سبتمبر 2023، كتاريخ للكشف عن نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2023-2024، ووفقًا للتقديرات، قد بلغ العدد الإجمالي للمتقدمين والمتقدمات 92,020 طالبًا وطالبة، شهد هذا العام ارتفاعًا في معدلات القبول الموحد، ولا سيما في التخصصات العلمية، ومع اقتراب الإعلان عن النتائج، يشعر الكثيرون بالترقب لمعرفة التخصصات والجامعات التي سيتم قبولهم فيها.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للجامعات الاردنية 2023

أكد “مهند الخطيب”، المتحدث باسم وحدة التنسيق، أن النتائج ستُعلن إلكترونيًا، سيتم إرسال رسائل نصية تحتوي على النتائج مباشرة إلى الطلاب، مما سيسهل عليهم معرفة وضعهم الأكاديمي، وللحصول على نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية لعام 2023، يجب على الطلاب اتباع خطوات بسيطة وواضحة وهي: