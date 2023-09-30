اعرف هتقبض امتى موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالكشف عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر2023، وذلك لأكثر من 11 مليون مواطن، كما أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة، وكذلك موعد صرفها، خلال هذا المقال سنتناول معكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

نتيجة لكثرة أسئلة المواطنين، فأعلنت الهيئة القومية، أنه صرف المعاش شهر أكتوبر يبدأ من 1 أكتوبر ويستمر صرف المعاش حتى 6 أكتوبر.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

هناك عدة خطوات يجب اتباعها، للاستعلام عن زيادة المعاشات، وهذه الخطوات كالتالي:

أولًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بعدها تسجيل الدخول خلال الرقم القومي، وأيضا كلمة المرور.

اختيار خدمة استعراض تطور زيادة المعاشات.

جدول المواعيد الخاص بصرف المعاش لشهر أكتوبر

تصرف المعاشات للفئة الأولى، التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، وذلك خلال يومي 1و2 أكتوبر.

بينما يتم صرف المعاشات للفئة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه يومي 3و 4 أكتوبر.

أما في حالة الفئة التي تحصل على أكثر من 3000 جنيه، فيصرف لهم المعاش يومي 5و6 أكتوبر.

ما هو الحد الأدنى للمعاشات

بعد الزيادة الجديدة بعد تصريح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن وجود زيادات للمعاشات، فأصبح العديد من المواطنين يتساءلون عن حقيقة هذا الأمر، يصل الحد الأدنى للمعاشات لأكثر من 11 مليون جنيه، وذلك بعد الزيادة الجديدة 1300 جنيه، بعد الزيادة التي تقدر بقيمة 600جنيه، وذلك طبقًا لما صرح به اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الأماكن التي تصرف منها المعاشات

في إطار الحديث عن موعد صرف المعاشات، فلابد من معرفة أماكن صرف المعاشات، التي تتمثل في الآتي: