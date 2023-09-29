مباراة شباب الأهلي والوحدة الآن الدوري الإماراتي 2023-2024

دقائق قليلة وتنطلق مباراة شباب الأهلي والوحدة مباشر الآن في الدوري الإماراتي 2023-2024 حيث ستستضيف استاد راشد قمة الجولة الرابعة من دوري الإمارات لعام 2024 عندما يلتقي شباب الأهلي دبي مع الوحدة. يمتلك فريق شباب الأهلي الإماراتي بداية مثالية للموسم حتى الآن، حيث استطاعوا جمع 9 نقاط من 3 مباريات بتحقيق الفوز في جميع المواجهات حتى الآن. بالمقابل، نجح فريق الوحدة بقيادة المدرب بيتسو موسيماني في الفوز في مباراتين وتعثر بالهزيمة في المباراة الأولى أمام البطائح.

موعد مباراة شباب الأهلي والوحدة اليوم

سيتم إقامة مباراة شباب الأهلي دبي والوحدة في يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر/أيلول 2023 على استاد راشد. وسوف تنطلق المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي والوحدة

ستكون مباراة شباب الأهلي دبي والوحدة متاحة مجانًا للجماهير في جميع أنحاء العالم عبر مختلف القنوات الإماراتية. سوف يتم بث المباراة على قناة “أبوظبي الرياضية 1” وقناة “دبي الرياضية 1″، بالإضافة إلى بثها على قناة الشارقة الرياضية.

كيف أشاهد مباراة شباب الأهلي والوحدة بث مباشر؟

ستتمكن من مشاهدة مباراة شباب الأهلي دبي والوحدة عبر البث المباشر المجاني المتاح على الموقع الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية من خلال خيار “البث المباشر” على قناة رقم 1.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا متابعة المباراة بنفس الطريقة عبر الموقع الرسمي لقناة دبي الرياضية. كما يتم نقل المباراة أيضًا عبر تطبيق “StarzPlay”.

يتصدر فريق العين ترتيب دوري الإمارات بالعلامة الكاملة، وبعد تغلبه على الشارقة يوم الخميس، يتطلع شباب الأهلي بلا شك إلى اللحاق به والتنافس مبكرًا على الفوز بالدرع الثمين.