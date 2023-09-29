تريليون مبروك لأصحاب عداد الكهرباء”.. الكهرباء تعلن رجوع العداد إلى الشريحة الأولى || اندهاش ومفاجأة ممتعة للمواطنين

أعلنت وزارة الكهرباء ضمن قرار مفاجئ لجميع المواطنين من المستخدمين لعدادات الكارت مسبق الدفع، أنه سوف يتم تثبيت جميع عدادات الكهرباء التي تعمل بالكارت على الشريحة الأولي لفترة طويلة وهو ما يسمح بتوفير الكهرباء بعد ارتفاع اسعار الكهرباء خلال الفترة الماضية، حيث تعرف الشريحة الأولى بأنها الشريحة الأقل والتي تحاسب ضمن الدعم لأسعار الكهرباء والتي يبدأ فيها سحب الكهرباء من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 48قرش لكل كيلو وات، والتي من المنتظر أن تزيد خلال شهر يناير المقبل لتصل إلى 58 قرش وفق قرار وزارة الكهرباء.

رجوع عداد الكهرباء إلى الشريحة الأولى

يتساءل آلاف المواطنين من أصحاب عدادات الكهرباء الكارت عن طريقة رجوع العداد يعمل بالشريحة الأولى لفترة طويلة، ليأكد مصدر مسؤول داخل وزارة الكهرباء أن ضبط الوقت والتاريخ في العداد له أهمية كبيرة يتم من خلالها تثبيت الشريحة الأولى في الوقت المناسب وهو أول دقيقة في الشهر الجديد ويتم ضبطها مع بداية كل شهر جديد، ونصح بضرورة التحقق الدائم من تحديث بيانات وإعدادات العداد إن لزم الأمر لضمان تثبيت هذه الشريحة المميزة للجميع بشكل صحيح وفق الجدول الزمني المحدد لحساب سعر الكهرباء ضمن الشريحة الأولى.

رصيد عداد الكهرباء الكارت

يعتقد الكثير من المواطنين المستخدمين لعداد الكارت أنه يتم خصم الرصيد المتبقي بالعداد مع نهاية الشهر، وهو الأمر الغير صحيح ولا يحدث على الإطلاق ففي حال شحن الكارت قبل انتهاء الشهر بأيام يبقي الرصيد كما هو لبداية الشهر المقبل ويستمر لحين الانتهاء تماماً، كما أوضح انه لا يتم خصم أي مبالغ مالية غير المستحقة على المستهلك نهاية الشهر.

متي موعد عودة عداد الكارت إلى الشريحة الأولى

يعود الكارت إلى الشريحة الأولى والشريحة الثانية التي تسمح بالاستهلاك ضمن الدعم بحوالي 100 كيلو وات لجمع عدادات الكارت المسبق الدفع، مع بداية كل شهر جديد بشرط أن تكون اعدادات العداد صحيحة وحديثة بشكل دائم؛ لإنه في حال كان العداد غير مضبوط على الشريحة الأولي لم يتمكن المستهلك من الاستفادة من أسعار الدعم.