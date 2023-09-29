“الدهب بينزل” انخفاض في اسعار الذهب اليوم والسبائك .. كم سعر عيار 21 اليوم

اسعار الذهب اليوم، أفادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الذهب في مصر اليوم، يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، استمرت في الانخفاض، وأفاد المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، بأن على الرغم من استمرار الضغط على أسعار الذهب في المدى القريب، إلا أن هناك توقعات إيجابية من قبل العديد من المحللين بارتفاع أسعاره على المدى الطويل، في الفقرات التالية، سنقدم لكم أحدث التحديثات حول أسعار الذهب في السوق المحلية،

اسعار الذهب اليوم

بناءً على ما ذكره خبير المشغولات أمير رزق، وسنلقي نظرة أيضًا على أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الجمعة، 29 سبتمبر 2023، لم تشهد أسعار الذهب المحلية في الأسواق أي تغيرات منذ منتصف تعاملات يوم أمس، والتي شهدت تراجعًا بقيمة 10 جنيهات. سادت حالة من الاستقرار في سعر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 29 سبتمبر 2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر

في مصر، شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 استمرار انخفاضها، حيث تراجعت بمقدار 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي. تأثر هذا الانخفاض بانخفاض السعر العالمي للذهب، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب المحددة:

للعيار 24، انخفض سعر الجرام إلى 2508 جنيهات.

بالنسبة للعيار 21، هبط سعر الجرام إلى 2195 جنيهًا للبيع و2185 جنيهًا للشراء.

أما عن العيار 18، فقد سجل حوالي 1881.5 جنيه للبيع و1873 جنيهًا للشراء.

وقد بلغت قيمة الذهب في الجنيه المصري قبل احتساب المصنعية والضريبة 17560 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب في مصر

في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، شهدت أسعار الذهب تقلبات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية، بدأت الأوقية بالتراجع ثم ارتفعت ثم تراجعت مرة أخرى، وذلك نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وصدور بيانات اقتصادية أمريكية، وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار الذهب وتراجع مؤشر الدولار بعد صدور البيانات، قبل أن تتراجع مرة أخرى، وذلك نتيجة تصريح رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الذي ربط مصير أسعار الفائدة في المستقبل بحركة نمو الاقتصاد بشكل أساسي.