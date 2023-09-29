انطلقت مباراة الأهلي وسان جورج الآن دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 في إطار مواجهات الدور التمهيدي وسوف نوفر لكم عبر تغطية مباشرة تويتر لأهم الأهداف والمسجلة وملخص المباراة، حيث تقام اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي المصري وفريق سان جورج الإثيوبي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا. وتعد هذه المباراة من أهم المباريات في الدور الـ32 من البطولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج

تسمح مجموعة قنوات أون سبورتس بنقل مباراة الأهلي ضد سان جورج الأثيوبي اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج

تقام مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية، حيث تنطلق صافرة البداية لمباراة الإياب في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي وسان جورج تويتر

سوف نعرض لكم ملخص شامل مباراة الأهلي وسان جورج والأهداف المسجلة ونتيجة المباراة بمجرد انتهائها عبر موقع البديل.

انتهت مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال افريقيا بنتيجة 4 – 0، سجل الهدف الأول اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 10، ثم تبعه كهربا بهدف ثاني في الدقيقة 34 من خلال ضربة جزاء، لم تمر دقائق قليلة وسجل محمد مجدي أفشة هدف ثالث في الدقيقة 39، ثم ختم كهربا اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 62، ليتأهل الأهلي رسميًا لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد سان جورج

يبدأ النادي الأهلي المصري المباراة بالتشكيل الرسمي التالي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة – كريم الدبيس – محمد هاني – محمد عبدالمنعم.

الوسط: أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر – كريستو – محمود عبدالمنعم كهربا.

كيف أشاهد مباراة الأهلي وسان جورج؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر على قنوات أون سبورتس.

تتوقع جماهير النادي الأهلي وفريق سان جورج الإثيوبي مباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا. ونتمنى للفريقين حظًا موفقًا في هذه المباراة المهمة.