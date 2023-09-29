كشف بالاسماء الجديدة نزل .. موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 15% شوف نفسك

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة، ذكرت مصادر حكومية أن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% ستصبح نافذة اعتبارًا من شهر أكتوبر، لكنها تتطلب موافقة مجلس النواب على مجموعة من القوانين المتعلقة بزيادة المرتبات والمعاشات، من المتوقع أن يقر المجلس هذه القرارات قريبًا، وسيتم صرف الزيادة في حال تمت الموافقة عليها قبل موعد الصرف.

موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة

أما بالنسبة لموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023، فسيكون ذلك اعتبارًا من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وهذا هو الموعد العادي لصرفها بداية من يوم 15 من كل شهر، وستفصح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع تفاصيل كاملة حول قيمة الزيادة الجديدة بعد إضافة 600 جنيه إلى المعاشات، وهذا يأتي تنفيذاً لقرار الرئيس السيسي.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023



الخطوات البسيطة التالية تمكنك من الاستعلام عن موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة:

افتح الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي اختر خيار “برنامج تكافل وكرامة” من القائمة المتاحة. قم بكتابة اسم المستفيد من معاش تكافل وكرامة بالشكل الرباعي. حدد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه لمعاش تكافل وكرامة. أدخل رقم الهاتف الذي تم تسجيله للمستفيد من معاش تكافل وكرامة. انقر على كلمة “استعلام” لإتمام العملية. ستظهر جميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة للشهر الذي حددته في الاستعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

يتوجب على المستحقين الامتثال للشروط المحددة قبل موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة وذلك للحصول على المعاش، وتشمل ذلك: عدم وجود أحد أفراد الأسرة في القطاع الحكومي أو العام كموظف، ووجود أطفال حتى سن 18 عامًا في الأسرة وشرط الإعاقة أو العجز أو المرض للمسنين، هناك أيضًا حالات يمكن فيها وقف معاش تكافل وكرامة، مثل تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء مصدر دخل يؤثر على حقوق الاستفادة من البرنامج.