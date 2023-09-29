مباراة الهلال والشباب الآن دوري روشن السعودي 2023-2024

لحظات قليلة وتنطلق مباراة الهلال والشباب مباشر الآن في دوري روشن السعودي 2023-2024، حيث يترقب عشاق كرة القدم المحتدمة المباراة القادمة بين فريقي الهلال والشباب في الدوري السعودي. ستقام هذه المواجهة المثيرة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، الذي يشهد دائمًا أهم وأبرز المباريات في المملكة العربية السعودية، تابع معنا عبر موقع البديل تغطية مباشرة للمباراة وتعرف على موعدها والقنوات الناقلة.

مباراة الهلال والشباب تويتر

نعرض تغطية مباشرة لجميع أحداث مباراة الهلال والشباب على من خلال الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي على تويتر تابع معنا نتيجة المباراة محدثة والأهداف وأبرز الأحداث خلال الشوط الأول والثاني.

انتهت مباراة الهلال والشباب بهدفين للهلال دون رد حيث سجل خاليدو كوليبالي الهدف الأول في الدقيقة 68 من الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب الكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 76.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

ستقام مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي لعام 2024، وستتم نقلها عبر عدة قنوات. للمشاهدين في السعودية، يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة SSC1 SD، وستكون الجودة عادية ومعلق واحد فقط.

بالنسبة للمشاهدين الذين يفضلون الاشتراك في قنوات مشفرة، يجب شراء جهاز GOBX واشتراك في قناة SSC1 HD. يتولى المعلق عبدالله الزيد التعليق على قناة SSC1 SD، أما على قناة SSC1 HD، فسيكون المعلق الكبير علي سعيد الكعبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد حسن أضروضور على القناة الصوتية الثانية.

يمكن معرفة تردد قناة SSC1 HD على عرب سات من خلال التردد: 12380، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل التصحيح: 3/4. بناءً على تفضيلاتك، يمكنك اختيار القناة المناسبة لمتابعة المباراة.

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم

ستقام مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي لعام 2024 مساء يوم الجمعة، الموافق 29 سبتمبر/أيلول 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز. سيتم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، وفي العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيف أشاهد مباراة الهلال والشباب بث مباشر؟

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