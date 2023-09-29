“تأخير ساعة” متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023؟.. وانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
قام مواطنين كثيرين بالتساؤل عن التوقيت الشتوي في مصر وذلك لأن الأيام السابقة قد سيطر عليها الجو الحار، ولذلك المواطنين يرغبون في معرفة الوقت الذي ينتهي به هذه الأيام بوجه عام، ومن المفترض بأن فصل الصيف قد انتهى، ونحن الآن في فصل الخريف وبداية التوقيت الشتوي يتراجع فيه الوقت ساعة أي 60 دقيقة، ولذا فإننا يمكننا تقديم ما يلزم عن ذلك.
متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر 2023
هناك كثير من الأشخاص يبحثون خلال هذه الفترة عن وقت بدء التوقيت الشتوي، إذ أن الحكومة خلال هذا الوقت تقدم الوقت ساعة، ومن المفترض أن يبدأ هذا الوقت منتصف الليل في الخميس الأخير من أكتوبر، والساعة ستعود حتى 11، علمًا بأن التوقيت الشتوي يستمر إلى الأربعاء 26 أبريل 2024 لتوفير طاقة كهربائية، كما أن تأخير الساعة خلال فصل الصيف يؤدي لانخفاض الاستهلاك الكهربائى بنحو 3.5٪.
فوائد التوقيت الشتوي
توجد فوائد متعددة لتعيين التوقيت الشتوي خلال الشتاء، وإليكم فوائد التوقيت الشتوي وهي كالآتي:
- الحد من استخدام الكهرباء خلال الساعات الأولى في الصباح الباكر، فهناك أشخاص يستيقظوا من النوم بعد شروق الشمس، وبالتالي لا يكون بحاجة إلى إشعال الإنارة.
- يوفر على جميع الأشخاص القيام باستخدام وسائل التدفئة إذ أنه مع ابتداء شروق الشمس درجات الحرارة ترتفع بشكل تلقائي، وبالتالي فإنه يخفف من برودة الطقس الشديدة.
- يعمل على التقليل من وقوع حوادث السير.
- ينعكس بطريقة إيجابية على طاقة الإنتاج لدى الأشخاص في العمل، كما أنه أيضًا يؤثر على الطاقة الاستيعابية للطلاب بالمدارس شتاءًا، إذ أن الانتقال للمدرسة أو العمل حينما تكون الشمس مشرقة يكون مختلف تمامًا عن الذهاب خلال الظلام.