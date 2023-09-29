عاجل.. إلغاء التوقيت الصيفي والعودة مجددًا للشتوي في هذا اليوم بجميع الجمهورية.. رجع ساعتك 60 دقيقة

يرغب الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، في معرفة موعد انتهاء فصل الصيف، والعمل بالتوقيت الشتوي مجددًا، خاصة مع اقتراب بداية فصل الخريف، الذي يبدأ بعده مباشرة فصل الشتاء، ولهذا سنوضح لكم في السطور التالية، أخر موعد للتوقيت الصيفي، وموعد تأخير الساعات مجددًا بحيث يتعرف عليه المواطنين خاصة الموظفين والعاملين في الدولة.

موعد بداية فصل الشتاء في مصر

من لمؤكد أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس وهو أخر أسبوع في شهر أكتوبر الموافق 26 أكتوبر 2023، لهذا فلم يتبق سوى أسابيع قليلة على بدء التوقيت الشتوي والعمل به داخل مصر، خاصة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي، لتعود الأجواء اللطيفة بانتهاء شهر سبتمبر الجاري، وتبدأ أجواء الخريف التي يُقابلها فصل الشتاء مباشرة، وحتى يتمكن جميع المواطنين من معرفة الموعد الجديد أثناء العمل.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي مع أخر جمعة من شهر أبريل 2023، ليبدأ عندها تقديم الساعة إلى 60 دقيقة، وعندها يستمر العمل بالتوقيت الصيفي إلى نهاية أخر خميس من شهر أكتوبر المقبل 2023، فضلاً عن أن ذلك ينوه بتأخير الساعة 60 دقيقة، ليكون بذلك إجمالي عدد المدة المتفق عليها في التوقيت الصيفي نح 6 أشهر كاملة، حيث إن الحكومة في هذا الفصل تهدف إلى توفير مصادر الطاقة التي تتمثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وغيرها من المواد البترولية المستخدمة في المعدات وما شابهة ذلك.