رسميًا صرف الزيادة الجديدة للمعاشات في هذا الموعد.. هام لأصحاب المعاشات

تم الإعلان مؤخرًا عن زيادة معاشات المواطنين مما أثار فضول الكثيرين، حيث رغبوا بالتعرف على موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات اكتوبر القادم إضافة إلى قيمتها والمدة التي سيستمر تقديمها إليهم، والجدير بالإشارة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاشات قد تم ذكرها خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بمحافظة بني سويف من قبل رئيس جمهورية مصر العربية.

صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

بتوجيه من قبل رئيس جمهورية مصر العربية تم الإعلان عن زيادة منحة غلاء الأسعار من 300 جنيه إلى 600 وهذا لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون، كما تم الإعلان عن موعد صرف تلك الزيادة وهو من مطلع أكتوبر القادم، حيث أكدت الحكومة المصرية على أنها ستقدمها بداية من 1 أكتوبر والذي يصادف الأحد القادم عبر منافذ بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد القومي والبنوك العاملة بالسوق المصري بالإضافة إلى منافذ فوري والمحافظ الإلكترونية بجميع أرجاء البلاد.

الزيادة الجديدة للمعاشات

من المقرر حصول أصحاب المعاشات على الزيادة الجديدة بشهر أكتوبر بنسبة 15% والتي تمثل الزيادة السنوية لهم، حيث يعتبر الحد الأدنى لها 175 جنيه والحد الأقصى 1635 جنيه، والجدير بالإشارة أن تلك الزيادة تم صرفها منذ أبريل الماضي بدلاً من يونيو وهذا بعد التوجيه الرئاسي الذي أشاد بضرورة تقديمها لمساعدة أصحاب المعاشات على تخطي التحديات التي تسببت بها الأزمة الاقتصادية العالمية.

بينما أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا بأنه لن يتم تقديم الزيادة بشهر أكتوبر لكن سيتم تأجيل موعد إيداعها بحسابات المستفيدين إلى شهر نوفمبر المقبل حيث سيتم توفيرها إليهم بأثر رجعي.