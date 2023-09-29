آخر أخبار العلاوات الخمسة الآن لأصحاب المعاشات.. والصرف في هذا الموعد

تعتبر العلاوات الخمسة إحدى أهم المكافآت التي يحصل عليها العاملين بالقطاعات الحكومية ويرغب البعض في التعرف على متى يتم صرف العلاوات الخمس لشهر ديسمبر بالإضافة إلى شروط الحصول عليها وتاريخ تقديمها لمختلف القطاعات نظرًا لأنها تعتبر من أهم المنح التي ينتظر الحصول عليها الكثير من العاملين بمختلف الميادين.

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يريد الكثيرين التعرف على تاريخ صرف العلاوات الخمس حتى يمكنهم الحصول عليها من المراكز المحددة، ولقد أعلنت الهيئة العامة عن تاريخ تقديم الدفعة الأولى من العلاوات الخمسة وهو سبتمبر الجاري أما عن موعد صرف العلاوة الثانية فسوف يوافق شهر ديسمبر القادم ببداية الشهر، بينما سيستمر تقديم باقي العلاوات بالأشهر القادمة، والجدير بالإشارة أن على الراغب في الحصول على المكافأة أو هذا النوع من العلاوات التقديم أولاً من خلال إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة إلى المراكز الخاصة باستلامها للحصول على المبلغ المستحق.

الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023

ذكرت الهيئة العامة أن أول علاوتين سوف يتم تقديمهم خلال سبتمبر ونوفمبر الحالي أما للثلاث علاوات المتبقيين فسوف يتم توزيعهم على الأعوام القادمة، وصرحت بأنه لم يتم التأكيد على تواجد أي زيادة بقيمة تلك العلاوات وأن كل ما تم نشره بالموقع المختلف فما هو إلا شائعات لا أكثر، وبالنسبة إلى الراغبين في التحقق من موعد الصرف فقدمت لهم الهيئة طريقة تتمثل بالآتي: