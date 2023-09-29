ما هي شروط التقديم على المعين المتفرغ؟.. ورابط التقديم عبر ur.gov.iq

قدمت الحكومة العراقية دعم لذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بوظائف معتمدة في المؤسسات والمنظمات المختلفة، حيث ذكرت بأنه يمكن من خلال تلك المبادرة أو البرنامج حصول المواطنين على عمل كمعينين متفرغين ويستفيدوا في نفس الوقت من راتب شهري بجانب خدمات أخرى توفرها الحكومة، ويرغب البعض في التعرف على شروط التقديم على المعين المتفرغ بالإضافة إلى طريقة التسجيل في البرنامج.

شروط التقديم على المعين المتفرغ

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بالإعلان على إمكانية التسجيل لمن يرغبون بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج معين متفرغ وهذا لمن يستوفون شروط التقديم المبدئية والمتمثلة بالآتي:

عمر المتقدم من 18 إلى 50 عام.

عدم الحصول على أي راتب آخر من الدولة.

لا يوجد عمر معين للمعاق الذي يرغب في تواجد معين له.

المتقدم عراقي الجنسية ويستطيع فهم لغة المعاق بحال استخدم لغة الإشارة.

التفرغ وعدم تواجد أي عمل آخر يؤديه المتقدم.

التمتع بالخبرة اللازمة لرعاية المعاق.

طريقة التقديم على المعين المتفرغ

تستمر عملية التسجيل بوظيفة المعين المتفرغ مدة طويلة يمكن أن تبلغ 9 أشهر، ولهذا يرغب الكثير من المواطنين طوال الوقت بالتعرف على كيفية التقديم على الوظيفة والتي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالآتي:

الذهاب إلى استمارة المعين المتفرغ.

قراءة التعليمات والتفاصيل قبل البدء بالتسجيل.

تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة.

ملء الاستمارة المتعلقة بالوظيفة بدقة ومراجعة المعلومات بعد إضافتها.

اختيار التسجيل المسبق.

وضع عام التقديم.

رفع الأوراق والمستندات.

طبع نموذج التقديم والاحتفاظ بنسخة منه.

الأمراض المشمولة في استمارة المعين المتفرغ

توجد بعض الأمراض التي يمكن أن يمنح لها معين متفرغ بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وهي كالآتي: