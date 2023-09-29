حقيقة تأجيل صرف معاشات شهر أكتوبر القادم بسبب الزيادة الجديدة.. والصرف في هذا الموعد

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من الشائعات حول المعاشات نظرًا لآخر قرارات تم الإعلان عنها من قبل الجهات المسؤولة وبتوجهيات رئيس جمهورية مصر العربية لإعانة المواطنين على تلبية الاحتياجات الخاصة بهم خلال الظروف المعيشية الأخيرة، لذا أعلنت عن زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وسنتطرق لتوضيحها خلال مقالنا هذا.

صرف معاشات شهر أكتوبر

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية لما تم تداوله حول تأجيل صرف المعاشات لشهر أكتوبر أن هذا الخبر ليس لها أساس من الصحة، حيث تسعى الحكومة المصرية لتقديم يد العون لمواطنيها من أصحاب المعاشات حيث أعلنت عن مجموعة من المنح الاستثنائية التي تُساهم في إعانتهم على متطلبات الحياة، ولكن بالتزامن مع اقتراب موعد صرف المعاش لشهر أكتوبر بدأ البحث حول قيمة الزيادة فهي زادت حتى أصحبت 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه عقب توجهيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة تتراوح ما بين 175 وحتى 1635 جنيه على حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليه الشخص تُحدد قيمة الزيادة حيث تعمل الجكومة على تقديم يد العون للمواطنين بشكل مستمر لإعانتهم على متطلبات الحياة.

وزارة التضامن الاجتماعي

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة المعاشات الخاصة بأصحاب المعاشات بحوالي 15% لإعانتهم على متطلبات الحياة، حيث تسعى لصرف زيادة خلال الفترة الأخيرة لكي تُعينهم على شراء الاحتياجات الخاصة بهم، أما بالنسبة للصرف سيكون يوم الأحد المزافق 1 أكتوبر لعام 2023.