زيادة الخير خيرين!.. هذا موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة لجموع الموظفين العاملين بالمؤسسات “ياتري شهر عشرة ولا 11”

يتلهف جميع الموظفين لمعرفة ما هو موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة حيث إننا في موسم دخول المدارس الأمر الذي يتطلب توفير الأساسيات الدراسية للأبناء في أسرع وقت ممكن، لذلك قد أعلنت الحكومة المصرية في بيان لها عن أنه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة على المرتبات الخاصة بالموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لذلك سوف نخبركم بموعد تطبيق هذه الزيادة الجديدة وكذلك كيفية حساب المرتبات بالزيادة الجديدة.

موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة

بعدما تم إعطاء الإشارة الخضراء لوزارة المالية لكي تقوم بصرف المرتبات بالزيادة الجديدة تساءل الموظفون العاملون في الجهاز الإداري والحكومي للدولة المصرية عن كافة التفاصيل التي تخص موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة، ومنها وجدنا أن وزارة المالية تستعد بالفعل لصرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023 بالزيادة الجديدة ليكون الموظفون هم أول من يحصلون على هذه الزيادة، التي تم الاتفاق عليها في حضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

ومنها سوف يحصل الموظفون على مرتباتهم بالزيادة الجديدة بداية من يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر أكتوبر القادم وتستمر عملية الصرف حتى يوم الإثنين الموافق ٣٠ أكتوبر، ومنها تكون أيام ٢٥ و26 و28 و29 و30 هم الأيام التي يتم فيها صرف المرتبات بالزيادة الجديدة.

كيفية حساب المرتب بزيادة الجديدة

نظرا لكون الزيادة الجديد عادة ما تصيب بعض الموظفين بحالة من التخبط كونهم لا يدركون كم الأموال التي سوف يحصلون عليها بعد تطبيق الزيادة، لذلك وجدنا أن الحل الأمثل لمعرفة هذه التفاصيل بعد أن تعرفنا بشكل واضح على موعد صرف اول مرتب بالزيادة الجديدة، أن نقوم بوضع الحسبة البسيطة التي من خلالها سوف يعلم كل موظف مقدار الزيادة المضافة على المرتب الأساسي له، وهي كالتالي