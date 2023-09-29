بعد تحذير العالم الهولندي.. “البحوث الفلكية” تُصدر تحذير عاجل لجميع سكان القاهرة وخاصة هذه المحافظات

أكد الدكتور جاد القاضي، عميد البحوث الفلكلية، أن التنبؤات الخاصة بالعالم الهولندي، فرانك هوجبيريتس، عن الزلازال ما هو إلا سوى توقعات لا أساس لها من الصحة، حيث إن علم الفلك ليس له علاقة نهائيًا بما يدور حول الزلازل كما يتردد على ألسن البعض، إضافة إلى أن هذا العالم مع أنه يقوم على جمع معلومات إحصائية، إلا أنها في أغلب الأحيان تكون تنجيمًا ليس له أي أساس من الصحة.

هل هناك زلزال في مصر؟

وأكد جاد القاضي، في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أنه إذا كان بإمكان كل شخص أن يتنبأ بالزالزل كان أولى إن الدول الكبيرة تستعين به من أجل حماية مواطنيها، مثل ما حدث مؤخرًا عن الزلازال الذي ضرب المغرب وراح العديد من الضحايا بسببه، فضلاً عن أن 90% من الزلازال التي تحدث في مصر وبعض الدول ليست محسوسة، وذلك بإنخفاض قوتها التي لا تبلغ نحو 2 درجة على مقياس ريختر.

أماكن تواجد الزلزال

وأضاد عميد البحوث الفلكية، أن بعض الهزات التي نُشاهدها تكون محسوسة من وقت إلى أخر، ولكن يكون مصدرها الأساسي خارج الأراضي المصرية كالقوس الهيليني أو شرق المتوسط، هذا وأن الزلازال تتمركز بشكل كبير في مناطق محددة ومعروفة مثل شمال وشرق البحر الأحمر، وكذلك منطقة دهشو المتواجدة جنوب القاهرة، وأبو زعبل والخانكة، بالإضافة إلى منطقة كلابشة في محافظة أسوان، لتلقى حينها صراعات بين الزلازال التي حينها تعمل على إضطرابات كبيرة بين الأشخاص وخاصة السكان المتواجدين في هذه الأماكن.