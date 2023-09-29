نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 – 2024 عبر موقع نتائجنا {ملازمنا} وزارة التربية pdf جموع المدارس

هل حان وقت ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني؟ هذا هو السؤال الذي طرحه جميع الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المرحلة الدراسية المهمة داخل دولة ، لا سيما أن الانتظار قد طال على هؤلاء الطلاب الذين يرغبون في معرفة هل حالفهم الحظ هذه المرة في الامتحانات الخاصة بالدور الثاني الصف السادس الإعدادي في مختلف الفروع سواء الفرع الأدبي أو الفرع التطبيقي، لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل أكثر حول هذه النتائج وكيفية الوصول لها فور إعلان الوزارة عنها.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

إن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت في بيان رسمي لها أن النتائج قد قاربت على الظهور وعلى جميع الطلاب أن يستعدوا خلال الأيام القليلة القادمة، ليعرفوا كافة التفاصيل الخاصة والمنتظرة بخصوص نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، لا سيما أن الوزارة قد أعلنت عن رابط رسمي من خلاله يستطيع الطلبة التعرف على هذه النتائج، حتى لا يتعرض الطلاب لحالة من حالات الاحتيال كما يحدث في كل مرة يتم الإعلان عن نتائج تقرر مصير وحياة الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

إذا كنت ضمن الطلاب أو أولياء الأمور الراغبين في معرفة الخطوات الأساسية التي من خلالها سوف يتم التعرف على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، فإن هذا يعني أنه لا بد من تطبيق الخطوات التالي ذكرها حتى يصل الطلاب بشكل مباشر إلى النتائج فور ظهورها على موقع الوزارة، وإليكم الخطوات التالية

الخطوة الأهم هي الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعدها يتم اختيار خيار النتائج أو نتائج الاختبار.

بعد ذلك يتم الضغط على زر الصف السادس الإعدادي.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات المطلوبة من الطالب من حيث رقم الامتحان أو رقم الجلوس واسم الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على زر البحث والاستعلام .

وبمجرد ظهور النتائج فإنه من المؤكد أن النتائج سوف يتم طبعها حتى يستطيع الطالب فتحها كمستند على جهازه المحمول، ومنها يتعرف بالتفصيل على النتائج والدرجات.