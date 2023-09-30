“كيس سكر+زجاجة زيت+مفاجأة ” كم نصيب الفرد في التموين شهر أكتوبر 2023؟ حقيقة إضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموين

كم نصيب الفرد في التموين شهر أكتوبر وما هو حقيقة زيادته إلى 100 جنيه، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سوف يتم البدء في صرف المقررات التموينية المستحقة عن شهر أكتوبر 2023 بدءًا من يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر بكافة المنافذ التموينية وقد شددت على توافر كافة السلع المقررة.

نصيب الفرد في التموين شهر أكتوبر 2023

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن نصيب الفرد في التموين هو 50 جنيهًا وذلك في البطاقة حتى أربعة أفراد وبدءًا من الفرد الخامس يصبح نصيبه 25 جنيه، أما ما يشاع حول زيادة نصيب الفرد إلى 100 جنيه فهو مجرد شائعات غير صحيحة، أما حول السلع فهي كالآتي:

يحق للفرد الحصول على زجاجة زيت بحجم 800 مل حد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

يمكن للفرد الحصول على كمية سكر تناسب احتياجاته لكن بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.

عدا ذلك يحق له الحصول على سلع تموينية كما يشأ وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من قبل الوزارة والتي شددت على ضرورة الالتزام بها.

أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

لم تختلف أسعار السلع التموينية المقررة لشهر أكتوبر عن الأشهر السابقة وجاءت كالآتي: