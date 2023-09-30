” المعاش نزل من غير زيادة ” التأمينات تكشف موعد زيادة المعاشات بأثر رجعي تنفيذا لقرار الرئيس .. هتاخد الفلوس على بعضها

زيادة المعاشات بأثر رجعي هي آخر التحديثات الخاصة بزيادة المعاشات وفق تصريحات اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار حزمة من الإجراءات والتعديلات الاجتماعية التي استهدفت أصحاب المعاشات، وهي منحة يتم صرفها بشكل استثنائي لجميع المُسجلين في التأمينات الاجتماعية.

زيادة المعاشات بأثر رجعي

قررت الدولة صرف منحة قدرها 300 جنيه منذ بداية شهر أكتوبر القادم، وتُصرف للأشخاص المستحقين للمعاشات، ولكن هذه الزيادة يتم صرفها بأثر رجعي في شهر نوفمبر 2023 وتتضمن زيادة شهر أكتوبر وشهر نوفمبر بالتنسيق مع وزارة المالية في إطار مشروع الحماية الاجتماعية المعتمد من مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 20 من شهر سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة أخرى لمجلس النواب في أول أسبوع من شهر أكتوبر.

موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

صرح رئيس الهيئة القومية للتأمين بأن الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات ستصرف في موعد صرف المعاشات المقرر من الشهر الميلادي وهو الأول من شهر نوفمبر مع راتب الشهر، وأن حق جميع أصحاب المعاشات محفوظ، وقال بأنه لن يتم تأجيل صرف الزيادة عن هذا الموعد.

وسيحصل صاحب المعاش على زيادة قدرها 600 جنيه على معاش شهر نوفمبر وهي قيمة منحة شهري أكتوبر ونوفمبر، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11 مليون من المتقاعدين وذويهم على مستوى الجمهورية، وذلك بجانب الزيادة التي تقررت في أبريل الماضي والتي قُدرت ب15%.

موعد صرف معاشات أكتوبر

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أنه من المقرر صرف المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر وذلك من خلال منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي.