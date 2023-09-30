” القانون رفع السن ” سن المعاش الجديد في قانون العمل أمام البرلمان.. مكافآت وحوافز لمن يتخطى سن ال٦٠ .. عروض مغرية للاستمرار في الخدمة

سن المعاش الجديد تم تحديده في قانون المعاشات الجديد، والذي اشتمل على خطة مختلفة عن قانون المعاش القديم فيما يخص الفئة العمرية للتقاعد والحصول على المستحقات التأمينية، ومن خلال سطور هذا المقال سنتعرف على سن المعاش الجديد، والخطة المعتزم تطبيقها في يوليو من العام 2032 والسنوات التالية.

خطة رفع سن المعاش الجديد

تم رفع سن المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وذلك وفق الخطة التالية:

بداية من شهر يوليو 2032 يرتفع سن المعاش ليصبح 61 عام.

ارتفاع سن المعاش في يوليو من العام 2034 ليصبح 62 عام.

زيادة سن المعاش في يوليو 2036 ليصبح 63 عام.

في يوليو من العام 2038 يرتفع عمر التقاعد ليصبح 64 عام.

يرتفع سن المعاش في يوليو من العام 2040 ليصبح 65 عام.

شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد

حدد القانون الجديد حالات وشروط الخروج على المعاش المبكر، ومن أهمها ما يلي:

تحقيق مدة اشتراك في التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة بما لا يقل عن 50% من قيمة التسوية الأخيرة، بشكل لا يقل عن قيمة الحد الأدنى للراتب المقرر.

يُشترط ألا تقل القيمة الإجمالية للمعاش المستحق عن خمسة وستين بالمائة من قيمة الحد الأدنى للأجر الخاص بالاشتراك في التاريخ المحدد للاستحقاق.

يجب تحقيق مدة اشتراك فعلية 240 شهر على الأقل، وأصبحت هذه المدة 300 شهر فعلي بعد تطبيق قانون العمل الجديد بخمسة سنوات.

سن الشيخوخة

بناءًا على سن المعاش الجديد تم تحديد سن الشيخوخة من قبل رئيس مجلس الوزراء بنحو 65 عامًا وذلك بدءًا من أول يوليو 2040، ووفقًا لهذا القانون فإن مواليد عام 1971 هم اخر دفعة سوف يخرجون على سن المعاش في عمر ال60، بينما مواليد 72 و 73 سوف يخرجون على سن المعاش في عمر 61.