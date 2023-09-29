كشوفات نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني جميع الرصافة والكرخ وعموم المحافظات

في الساعات القليلة الماضية، تم الإعلان عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في الرصافة وباقي المحافظات بالعراق، حيث إن وزارة التربية العراقية قامت بسرعة الانتهاء من جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة قاموا بتقديم طلبات الاعتراضات على نتيجة الثالث، ليتم بعدها فتح باب التقديم في الاعتراضات يوم 5 سبتمبر 2023، وهي تعد من أهم الفرص المتاحة من قبل الوزارة، بحيث يتمكن الجميع من الحصول على الدرجات الحقيقة التي يستحقونها.

نتائج اعتراضات الثالث المتوسط ​​2023 الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية تقديم اعتراضات على نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثاني في جميع المحافظات، فضلاً عن أن هذه النتائج أصبحت متاحة أمام جميع الطلبة والطالبات من أجل التقديم في الكليات التي يرغبون فيها وفقًا للمجموع الذي حصل عليه كل طالب، مع العلم أنه يمكن القيام بتحميل النتائج عبر موقع نتائجنا التي أتاحته الوزارة، وذلك بصيغة الـ PDF ومعرفة الدرجات الجديدة التي حصل عليها الطلبة.

استخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط ​​2023

هناك مجموعة هام من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام باستخراج نتائج اعتراضات الثالث المتوسط، وفقًا لما يلي:-