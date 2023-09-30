مترجعش تعيط هيسحبوا منك العداد”..الكهرباء تعلن قرار هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة عشان متقولش معرفش

مترجعش تندم يسحبوا منك العداد”.. وزارة الكهرباء تعلن قرار هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة عشان متقولش معرفش

الكهرباء تعتبر من الأساسيات التي لا غنى عنها في حياة جميع المواطنين، ولاسيما أنه تستخدم في تشغيل الأجهزة التي تحتل معظم حياتنا، كما أن انقطاع التيار الكهرباء لفترات قليلة علي مدار اليوم خلال الأيام الماضية سبب أزمة كبيرة لجميع المواطنين على حد السواء، فما بالك ان بعض المخالفات يمكنها حجز الكهرباء عنها بشكل نهائي، فضلا عن الغرامات المالية والمواقع الوخيمة أثر ذلك، لذلك نتطرق في السطور التالية للتعرف على المخالفات وتجنب الوقوع بها خاصة لمن يمتلكون عدادات قديمة.

أهم قرارات وزارة الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة

من خلال الاستخدام الخالي للعدادات والتغاضي عن تحذيرات وزارة الكهرباء من ارتكاب المخالفات يمكن الوقوع في المشاكل وأهمها قطع التيار الكهربائي عن المنزل وسحب العداد بشكل نهائي، ومن أهم هذه المخالفات عدم السماح لقارئ العداد الموظف من قبل وزارة الكهرباء لمحاولة عمله وتسجيل القراءات الخاصة بالعداد بشكل شهري والتي من خلالها يتم التعرف على قيمة الاستهلاك وإصدار الوصل الخاص بالدفع، كذاك المماطلة في دفع فاتورة الاستهلاك الكهربي على مدار شهرين كاملين أو عدم الابلاغ الفورى للمختصين عن وجود أي عطل أو توقف في العداد، كما أن قيام المواطنين لتخفيف أعباء العداد من خلال الوصلات الفرعية أو سرقة اي كهرباء من الشوارع أو الوصلات الخارجية بعيد عن العداد يتم قطع التيار ودفع غرامة، جميع هذه المخالفات تؤدي إلى أضرار وخيمة منها قطع التيار الكهربي ووقف العداد، كذلك المسألة القانونية.

بيان وزارة الكهرباء عدادات الكارت

يعتبر عداد الكارت هو البديل الأفضل عن العدادات الرقمية وقد انتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة عقب اعتماده من وزارة الكهرباء، لكن تظل مشكلة انتهاء الكارت في أوقات غير مناسبة من الليل ..وغيرها من المشاكل الكبيرة التي تواجه أصحاب العداد، لذلك حرصت وزارة الكهرباء على حل المشكلة من خلال توفير إمكانية شحن الكارت من خلال الهواتف الذكية في أي وقت بكل سهولة عند نفاذ الكارت، دون الحاجة إلى التنقل من المنزل إلى مكان الشحن، وبذلك تكون الكهرباء متاحة في كل الأوقات دون أي متاعب.