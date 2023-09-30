استعلم الآن.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي وطريقة سداد الفاتورة

يبحث الكثير من الأفراد بالدولة المصرية عن خطوات الاستعلام عن رسوم فاتورة التليفون الأرضي، خاصة بعدما قامت الشركة المصرية للاتصالات بالتصريح عن ضرورة دفع فاتورة شهر يوليو السابق، كما قامت بالإعلان عن طريقة سداد قيمة المبلغ المحدد الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

تعتبر خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من أهم الخدمات التي تقدمها شركة المصرية للاتصالات باستخدام الأجهزة الإلكترونية، فقد صرحت عن الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالآتي:

اولا يجب أن يقوم المستعمل بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.

قم بإدخال بيانات الاستعلام التي تتمثل في رقم الهاتف ورمز المنطقة الخاصة بك ومن ثم النقر على خانة اظهار الفواتير.

سوف تظهر لك جميع التفاصيل الخاصة فاتورة التليفون الارضي.

طريقة سداد فواتير الهاتف الأرضي

تم إصدار قرار هام من قبل المصرية للاتصالات وهو فاتورة الخط الارضي الخاصة بالعملاء، حيث توضح قيمة استهلاك الفرد الشهري للهاتف الأرضي، كما قامت بإصدار خطوات سداد الفاتورة وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: