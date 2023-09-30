رابط الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2023.. موقع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الخطوات اللازمة التي يجب أن يتبعها المواطن للاستعلام عن معاش التأمينات الاجتماعية باستخدام الرقم القومي، خاصة بعدما تم الإعلان عن وجود زيادات وعلاوات على الراتب الاساسي للمعاش.

استعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي

قامت الهيئة العامة للتأمينات المصرية بتوضيح خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات عن طريق إدخال رقم البطاقة الشخصية للمواطن وخاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

اولا قم بالدخول على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قم بالضغط على خلنة “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”، ومن ثم النقر على خانة “بدء الخدمة”.

في الخطوة التالية قم “بالذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول” وإدخال رقم البطاقة الشخصية في الخانة المخصصة له.

قم بكتابة كلمة السر ومن ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

في النهاية قم باختيار خانة “الاستعلام عن قيمة المعاش” ومن ثم أختر قائمة الخدمات الإلكتروني سوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بك وتتمثل في قيمة المعاش، واسم العائلة، رقم البطاقة الشخصية، الرقم التأميني والبريد.

الخدمات المقدمة من هيئة التأمينات الاجتماعية الإلكترونية

تقوم الهيئة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بتقديم مجموعة من الخدمات المختلفة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وتتمثل هذه الخدمات فيما يلي: