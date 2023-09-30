نتائج وظائف وزارة الدفاع 1445.. وأهم الشروط المطلوبة للتوظيف والمراحل التي تمر بها

قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن موعد غلق باب التطوع للمواطنين وذلك تم فتح التسجيل التطوع في الجيش العراقي 2023، حيث قامت الوزارة بتوظيف حوالي 15 الف مواطن لديهم خبره واسعة تمكنهم من العمل في الجيش العراقي، حيث قامت الوزارة بمراجعة وفرز كافة الاستمارات المقدمة من المواطنين.

نتائج وزارة الدفاع 1445

هناك مجموعة من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن نتائائج وزارة الدفاع وهي:

قم بالدخول على موقع وزارة الدفاع العراقية ومن ثم قم بإدخال رمز التحقق لاستكمال الاستعلام.

سوف تظهر أمامك صفحة الوزارة، يجب تحديد خيار نتائج وزارة الدفاع بصفة جندي.

يجب أن تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم ومن ثم كتابة تاريخ الميلاد للمتقدم.

أنقر على كلمة عرض النتائج حتى تظهر لك نتيجة المتقدم بالقبول أو الرفض.

شروط وظائف وزارة الدفاع

هناك مجموعة من الشروط التي يجب الأخذ بها عند قبل القيام بالتسجيل في وظائف وزارة الدفاع وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

● يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية العراقية.

● ثم بعد ذلك تاريخ الميلاد يجب أن يكون فى حدود 2000 ميلادية.

● يجب أن يكون حاصل على شهادة المرحلة الاعدادية على الأقل.

● ثم بعد ذلك يجب أن تكون والدته لديها معرفة القراءة والكتابة باللغة العربية.

● أن تكون لديه سيرة طيبة وأن يتصرف بطريقة حسنة.

● أن يكون سجله الجنائي خالي من قضايا جنائية.

● ويجب علية أيضًا أن لا تكون لدية اي مشاكل صحية.

● يجب أن يكون طوله لا يقل عن 165 سم ولا يتعدى 190سم.

● أن لا يقل وزنه عن 60 كيلو جرام ولا يزيد عن 90 كيلوغرام.

مراحل اختيار المرشحين لوظائف الدفاع

هناك مجموعة من المراحل التي تقوم بها وزارة الدفاع لأختيار الموظفين المناسبين لهم وتتمثل تلك المراحل فيما يلي:

● يجب أن يتم تقديم الطلبات عن طريق النموذج الالكتروني.

● يجب التقدم للفحص الطبي للتحقق من قدرة اللياقة البدنية.

● يتم عمل اختبار كتابي للتحقق من مستوى المهارات المعرفي لديه.

● يجب على من يجتاز الاختبار الكتابي أن يخضع لمقابلة شخصية.

● ثم بعد ذلك سوف يتم عمل اختبار للشخص الناجح فى المقابلة الشخصية.