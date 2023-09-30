جوجل تغير شعارها لـ تماثيل عين غزال.. إليك السبب

أعلنت شركة جوجل عن تغيير شعارها الرسمي ليصبح عبارة عن تماثيل عين غزال، وذلك في إطار دعمها للتراث الثقافي والتاريخي للأردن. وفيما يلي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع:

عين غزال

عين غزال هي موقع أثري يقع في الشمال الشرقي من مدينة عمان على الطريق الرئيسي الذي يربطها مع مدينة الزرقاء. تم اكتشافه عام 1974 م، ويعد من أهم آثار حقبة ما قبل التاريخ في المنطقة. يتميز الموقع بوجود تنوع في الصناعات التي مارسها الإنسان سواء بما ابتكره من صناعات جديدة أو بما طوروه من صناعات ورثها عن أسلافه، ومن بين هذه الصناعات صناعة التماثيل الفنية.

تماثيل عين غزال

تماثيل عين غزال هي مجموعة من التماثيل المصنوعة من الجص اكتشفت في موقع عين غزال في الأردن، والتي تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري. وتعد هذه التماثيل من أهم الكنوز التاريخية في الأردن، حيث تمثل تحفة فنية فريدة من نوعها.

تغيير شعار جوجل

أعلنت شركة جوجل عن تغيير شعارها الرسمي ليصبح عبارة عن تماثيل عين غزال، وذلك في إطار دعمها للتراث الثقافي والتاريخي للأردن. ويأتي هذا التغيير في إطار جهود الشركة لدعم الثقافات والتراث العالمي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التراث الثقافي.

تماثيل عين غزال هي مجموعة من التماثيل المصنوعة من الجص اكتشفت في موقع عين غزال في الأردن، والتي تعود إلى العصر الحجري الحديث قبل الفخاري. وأعلنت شركة جوجل عن تغيير شعارها الرسمي ليصبح عبارة عن تماثيل عين غزال، وذلك في إطار دعمها للتراث الثقافي والتاريخي للأردن. يأتي هذا التغيير في إطار جهود الشركة لدعم الثقافات والتراث العالمي، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على التراث الثقافي.