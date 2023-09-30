رسمياً.. إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023-2024 ونسب القبول للكلية العلمية والادبية

تصدرت معدلات البحث حول خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن من قبل الطلاب وأولياء الامور، لذلك قامت وزارة التعليم الأردنية بالإعلان عن الخطوات الخاصة بالنتائج كما قامت الوزارة بتحديد نسب الإلتحاق بكل كليه من الكليات الأدبية والعلمية للطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الأردن

متاح الإستعلام عن نتائج القبول بصورة إلكترونية وذلك بخطوات أبسط وأسهل مايكون ولكن يراعي تحري الدقة أثناء تنفيذها، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

اولا قم بالدخول على المنصة الخاصة بعملية التنسيق.

من الصفحة الرئيسية يقوم المستخدم بالنقر علي ايقونة الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد في الأردن.

الموقع سوف يطلب من المستخدم إدخال الأرقام التالية الرقم الوطني في الخانة المخصصة وكذلك كلمة المرور.

يراعي إتمام الخطوة السابقة بشكل صحيح وسليم.

سوف تظهر أسفل الصفحة عبارة عرض النتائج.

يتوجب عليك الأنتظار لمدة بضع ثواني وذلك لكي يتمكن الجهاز من رصد النتيجة بشكل صحيح وسوف تظهر أمامه النتيجة الخاصة بعملية القبول.

نتائج معدلات القبول الموحد في الأردن

هناك نسب تتعلق يجب الاخذ بها للألتحاق بالجامعات الاردنية لكل من الكل الكليات العملية أو الأدبية، وقد تم الإعلان عن هذه النسب من خلال وزارة التعليم الأردنية عبر موقعها الرسمي، وتتمثل هذه النسبة في الآتى: