استقبل الآن.. تردد قناة السعودية HD 2023 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

بالتزامن مع احتفالات الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 93 فقد تم الإعلان عن تردد قناة السعودية HD 2023 الجديد لكي يتمكن مشاهدي القناة من متابعة أهم وآخر المجريات والأخبار عموماً بالمملكة العربية السعودية، الجدير بالذكر أن هذه القناة تعتبر من أبرز القنوات السعودية الجديدة والتي قد تم إطلاقها في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2023، كما أنه قد تم الإعلان عن القناة بمناسبة اليوم الوطني السعودي لهذا العام وقد تم إطلاق هذه القناة بغرض نقل أهم الفعاليات والأحداث الترفيهية والرسمية بالسعودية، كما أنها تعكس الوجه المشرق لدولة السعودية وطموحات الدولة وإنجازاتها.

تردد قناة السعودية الآن 2023 HD

خصصت الإدارة المسؤولة عن قناة السعودية الآن تردد خاص بها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات حتي يتمكن الكثير من الأشخاص من متابعتها في المملكة، ويمكن للمشاهد ضبط التردد كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية الآن للقمر الصناعي عرب سات

يمكنك ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة السعودية الآن 2023 HD

تعتبر قناة السعودية الآن من القنوات السعودية الجديدة الرائدة في مجال تقديم المحتويات المتنوعة والمختلفة، حيث أنها تغطي كافة الموضوعات والمجالات مثل الرياضة حيث أن القناة تنقل أهم البطولات والمباريات الرياضية سواء داخل المملكة أو خارجها، كما أنها تقدم محتوى ترفيهي من خلال البرامج الترفيهية المختلفة التي تتضمن الكوميديا والرقص والغناء والمسابقات من خلال مشاركة الكثير من المواهب السعودية الشابة، فضلاً عن أنها تغطي أهم وأبرز الحفلات والمهرجانات الترفيهية بالمملكة السعودية.