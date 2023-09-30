استقبل الآن.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2023 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

إن تردد قناة أبو ظبي الخاصة بالرياضة تعد من أهم القنوات الرياضية التي يقوم الأسخاص بالبحث عنها لأنها تعمل على إذاعة الأحداث المهمة الخاصة بالرياضة في جميع أنحاء العالم.

تردد قناة أبو ظبي الخاصة بالرياضة

تقوم قناة أبو ظبي بتقديم مجموعة من البرامج المتنوعة والمختلفة التي تدور حول الرياضة وذلك مثل المباريات الخاصة بكرة القدم والدوري الإماراتي والكتعلقة بكأس العالم ودوري أوروبا كما أنها أيضا تقوم بعمل تحليل لشخصية اللاعبين وأدائهم فإن تردد قنوات أبو ظبي الرياضية لسنة 2023 يمكن لأي شخص أن يقوم بتثبيت قنوات أبو ظبي الرياضية ومشاهدة جميع مباريات كورة القدم بأفضل جودة ممكنة ويتمثل كالآتي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 بجودة عالية على قمر النايل سات

تردد القناة:12091.

نوع الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز الخاص بالقناة:27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 بجودة عالية على قمر النايل سات

تردد القناة:12523.

نوع الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة:27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 4 بجودة عالية على قمر العرب سات

تردد القناة:11804

نوع الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة:27500.

معدل تصحيح الخطأ:5/6

خطوات ضبط قنوات أبو ظبي الرياضية بجودة عالية