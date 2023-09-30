رابط التقديم في تعيينات البنك المركزي العراقي 2023 وأهم الشروط والتخصصات المطلوبة بالمتقدمين

رابط التقديم على تعيينات البنك المركزي العراقي يبحث عنها الآلاف من الشباب، حيث قدم البنك عدة وظائف شاغرة قام بالإعلان عنها والتي يجب للتقدم إليها توافر عدة شروط، وفيما يلي سوف نعرض رابط التقديم وتلك الشروط والتخصصات المطلوبة.

رابط التقديم على تعيينات البنك المركزي العراقي

يمكن لأي من الشباب الراغبين في التقدم لوظائف البنك المركزي العراقي التقديم من خلال الضغط هنا.

وبعد الضغط على هذا الرابط سوف تفتح استمارة تقديم عليك تعبئة كافة البيانات وإدخال الاسم الرباعي للمتقدم واسم الأم أيضا رباعي.

يتم إدخال تاريخ الميلاد ومحل الميلاد نوع الجنس والشهادة الدراسية والجامعة المتخرج منها المتقدم وسنة التخرج تخصص والعام وكذلك التخصص الدقيق. يتم تحديد مجال العمل وسنوات الخبرة وعنوان السكن وكذلك الشهادات المهنية.

يتم ذكر رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للتواصل، وعلى المتقدم ضرورة رفع الشهادات المطلوبة.

في النهاية يتم النقر على أيقونة الإرسال حتى يتم إرسال الطلب.

شروط التقديم على تعيينات البنك المركزي العراقي

وضع البنك المركزي العراقي عدة شروط يجب الالتزام بها عند التقدم للوظائف والتي تتلخص في الآتي:

يجب إجادة التعامل للحاسب الآلي والبرمجة وكذلك إجادة برامج الأوفيس.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

يجب ألا يكون قد سبق وحكم على المتقدم في أحد الجرائم.

ألا يكون المتقدم مطلوب للعدالة أو للمسائلة القانونية.

التخصصات المطلوبة لتعيينات البنك المركزي العراقي

يطلب البنك متقدمين في عدة مجالات كالآتي: