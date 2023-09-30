ألحق التقديم.. الموعد النهائي لفتح باب التطوع في الجيش المصري 2024

الموعد النهائي لفتح باب التطوع في الجيش المصري يسأل عنه الكثيرين، فقد أعلنت القوات المسلحة المصرية لقبول المتطوعين الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها مثل الإعدادية الأزهرية أو الرياضية أو المهنية أو غيرها وذلك بمجموع 60% فما فوق.

الموعد النهائي لفتح باب التطوع في الجيش المصري

مؤخرًا ظهرت تساؤل الكثيرين عن موعد فتح باب التطوع في الجيش، وجاء ذلك كالآتي:

من المقرر أن يفتح باب التطوع في الجيش في 15 مارس.

كذلك من المقرر أن ينتهي التقديم في التطوع في 4 مايو.

كانت قد أعلنت القوات المسلحة أن التقديم للتطوع سيتم من خلال شبكة الإنترنت عن طريق الانتقال إلى قسم التجنيد التابع لمحافظة الشاب المتقدم للتطوع.

شروط التطوع في الجيش المصري

بعد أن تعرفنا على موعد فتح باب التطوع سوف نعرض لكم أبرز الشروط التي وضعتها القوات المسلحة للتطوع بها والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة إتمام الإعدادية أو الشهادات المعادلة لها.

يجب حصول الطالب على مجموعه 60% كحد أدنى من مجموع درجاته في الشهادة الإعدادية.

يجب أن يكون عمر المتقدم 15 عاما بحد أدنى ويكون الحد الأقصى للتقدم 25 عام.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية أي من والدين مصريين.

ضرورة أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الصحية والبدنية.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيًا.

المستندات المطلوبة للتطوع في الجيش المصري

بعد أن يتم قبول المتقدم يجب تقديم عدة مستندات هامة كالآتي: