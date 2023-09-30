انقطاع الإنترنت عن العالم الشهر المقبل.. تنبؤات

مؤخرًا انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الإنترنت عن العالم كله في أكتوبر المقبل 2023، خاصةً أن وكالة ناسا حذرت من وجود رياح شمسية ومن الممكن أن يكون انقطاع الإنترنت نتيجة اصطدام تلك الرياح بكوكب الأرض، لذلك بدء الكثير من الأشخاص حول العالم في البحث عن حقيقة انتشار هذا الخبر وهل سينقطع الإنترنت فعلًا أم أنها مجرد إشاعة، لذلك سوف نوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بهذا الخبر في السطور التالية.

أنتشر على أغلب مواقع التواصل الاجتماعي خبر انقطاع الإنترنت عن العالم كله في شهر أكتوبر المقبل 2023 بعد أن أعلنت وكالة ناسا عن الرياح الشمسية التي من المحتمل أنها قد تؤثر على كوكب الأرض مما أدى إلى انقطاع شبكات الإنترنت.

ولكن صرح الأستاذ مهدي العامري الباحث في المعهد العالي للإعلام والاتصال أن الرياح الشمسية فعلًا تعتبر سبب من الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع شبكات الإنترنت، لذلك أرسلت وكالة ناسا في الأيام القليلة الماضية مركبة فضائية مهمتها الأساسية هي تفادي انقطاع شبكة الإنترنت عن العالم.

كما قال الأستاذ العامري أيضًا أن ما أنتشر مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع الإنترنت الشهر المقبل خبر غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة وما هو إلا مجرد إشاعات ولا يجب الانسياق وراء ما يقال.

كما الرياح الشمسية يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان حيث أنها تتسبب في نقص المناعة بسبب تلوث الهواء الناتج عنها، كما تسبب أيضًا الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض كثيرة أخري، وأكد أغلب العلماء حول العالم أنه يجب العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية والمجتمعات التكنولوجية خلال السنوات القادمة لحمايتها من خطر الرياح الشمسية وذلك لأن العاصفة الشمسية من المحتمل أن تضرب كوكب الأرض خلال العقد القادم أي خلال أل 10 سنوات القادمة مما يؤدي إلى انقطاع شبكات الإنترنت عن العالم لفترة طويلة.