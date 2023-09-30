“لو البطاقة ضاعت اعمل غيرها فوراً”.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2023 وكيفية وقف البطاقة

يستفاد من البطاقات التموينية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية الالاف المواطنين الذين يرغبون معرفة كيفية استخراج بطاقة التموين بدل فاقد وذلك في حالة فقدان البطاقة.، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على خطوات استخراج البطاقة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

استخراج بطاقة التموين بدل فاقد

يبحث عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية عبر محرك البحث جوجل عن طريقة استخراج بطاقة التموين بدل فاقد، لهذا قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن هذه الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا الولوج إلى بوابة مصر الرقمية أو الدخول بصورة مباشرة على هذا الرابط.

يختار المواطن خانة بدل تالف أو فاقد في بطاقة التموين.

يدخل المواطن كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح في أماكنها المحددة.

النقر بعد ذلك على الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

النقر على كلمة التالي.

يتم إدخال رقم بطاقة التموين.

يدخل المواطن بشكل تفصيلي العنوان الخاص به بالإضافة إلى الرقم القومي الخاص به.

النقر على كلمة عرض.

يدخل المواطن صاحب بطاقة التموين رقم الهاتف الخاص به في المكان المخصص لذلك.

يختار المواطن الصفحة الخاصة بطلب بدل الفاقد أو التالف.

في النهاية يتم النقر على تسجيل طلب بطاقة بدل فاقد أو تالف.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يستطيع المواطن بطاقة التموين بدل تالف في مدة تتراوح ما بين اسبوعين إلى ثلاث اسابيع، كما أنه يستطيع أن يصرف المواطن الخبز بعد مرور 72 ساعة من استلام البطاقة ولكن يقوم بصرف التموين في الشهر التالي من استلام البطاقة.

خطوات إيقاف البطاقة التموينية

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين الذين يريدون إيقاف بطاقة التموين خطوات الإيقاف والتي تمثلت في الآتي: