“جهز ساعتك هترجعها 60 دقيقة”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023 وبداية التوقيت الشتوي|| مجلس الوزراء يوضح

مع اقتراب فصل الصيف وبداية فصل الشتاء يرغب الكثير من المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الموعد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وذلك تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء، لهذا قام مجلس الوزراء بالإعلان عن أنه سوف يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم لعام 2023 ميلادي الموافق يوم الخميس.

فوائد العمل بالتوقيت الصيفي

قام مجلس الوزراء بالإعلان عن فوائد العمل بالتوقيت الصيفي والتي من بينها ما يلي:

توفير نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في ظل وجود ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

ينتج عنه العديد من الفوائد المادية بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء اثناء تشغيل المكيفات أثناء فصل الربيع والصيف.

توفير نحو 1% من استهلاك الطاقة الكهربائية حيث يتم توفير من ذلك في العام الواحد مبلغ يصل إلى 150 مليون دولار.

سبب تغيير الساعة في مصر

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة السبب وراء تغيير الساعة في محافظات مصر، لهذا أوضح مجلس الوزراء أن السبب وراء تغيير الساعة هو استهلاك البلاد للطاقة الأمر الذي تعاني منه مصر بالأخص في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تاريخ التوقيت الصيفي

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تاريخ التوقيت الصيفي، حيث أنه تم البدء بالتوقيت الصيفي لأول مرة في عام 1940 حيث أنه توقف العمل به عدد من المرات ، تم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفي لأول مرة عام 1945، ثم قامت الحكومة بعد ذلك بإصدار قرار العمل به مرة أخري عام 1957 وهذا بعد أن تم مرور أثنى عشر عامًا من توقف العمل به، ثم تم إصدار قرار آخر بإيقاف العمل به في عام 2016 ليعود العمل به مرة أخرى في أبريل هذا العام 2023 ميلادي.