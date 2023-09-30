رسمياً رجع ساعتك 60 دقيقة تاني”.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي والعودة الي الشتوي 2023 ومواعيد غلق المحلات في الشتاء

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة مواعيد غلق المحلات في فصل الشتاء وذلك بعد أن انتشر خبر الأيام السابقة على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن مواعيد غلق المحلات التجارية أثناء فصل الشتاء، لذلك في مقالنا هذا سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر الي جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2023 ميلادي، لهذا قام مجلس الوزراء بالإعلان عن أنه سوف يتم العمل بالتوقيت الشتوي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم، وأشار المجلس علي أنه يجب على المواطنين تأخير الساعة 60 دقيقة وهذا عن طريق إعادتها للوراء لتصبح الساعة الحادية عشر مساءا بدلا من الساعة الثانية عشر صباحا.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2023

يعد عنوان مواعيد غلق المحلات التجارية خلال فصل الشتاء من أكثر العناوين المتصدر على محرك البحث جوجل وهذا بعد أن ذاع عدد كبير من الأقارب نحو قيام الحكومة بالإعلان عن موعد غلق المحلات أثناء فصل الشتاء، لهذا يتسائل الكثير من المواطنين عن هذه المواعيد.

الأمر الذي جعل أن تقوم الحكومة المصرية بالإعلان عن أنه وفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية المختص لتنظيم فتح وغلق المحال التجارية على أن الشهور الخاصة بفصل الصيف تبدأ من يوم الجمعة الاخيرة في شهر أبريل من كل عام وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الاخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأوضحت الحكومة أن المحلات التجارية خلا فصل الشتاء سوف يتم فتحها في تمام الساعة السابعة صباحا وغلقها في تمام الساعة العاشرة مساءا، كما أن هذا التوقيت يزداد ساعة يومي الخميس والجمعة بالإضافة إلى العطلات الرسمية ليصبح موعد الغلق الحادية عشر مساءا بدلا من العاشرة.

وأكدت الحكومة أن هذا القرار لا ينطبق على كافة المحلات التجارية حيث أنه يستثنى من هذا القرار الكافيهات والمطاعم والبزارات التي توجد في المولات التجارية، حيث يبدأ العمل فيها من تمام الساعة الخامسة صباحا وتغلق في تمام الساعة الثانية عشر مساءا، كما أنه في هذه الأماكن يزداد عدد ساعات العمل ساعة واحدة فقط في يومي الخميس والجمعة وكذلك المناسبات الرسمية.

وأشارت الحكومة أن عملية توصيل الطلبات للمنازل الخاصة بالمطاعم والكافيهات تستمر على مدار اليوم ولا يوجد تحديد فيها.

كما أن العمل في محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في فصل الشتاء يبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا،ولا ينطبق هذا القرار على الورش التي توجد على الطرق ومحطات الوقود وايضا الورش التي لها ارتباط بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا من أجل تراخيص المحال العامة.