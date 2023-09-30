“رسمياً مش هتقطع تاني في الوقت ده”.. موعد انتهاء قطع الكهرباء في المدن والمحافظات|| وزارة الكهرباء توضح

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة منذ بداية فصل الصيف عن انقطاع التيار الكهربائي في كافة محافظات الجمهورية بالتناوب وهذا من أجل تخفيف الأحمال والتقليل من استهلاك الطاقة، لهذا يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن موعد انتهاء قطع الكهرباء، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الميعاد إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

موعد انتهاء قطع الكهرباء

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء قطع الكهرباء وذلك بعد أن قامت وزارة الكهرباء والطاقة الأسابيع القليلة السابقة عن إصدار قرار بقطع التيار الكهربائي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالتناوب وذلك بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال.

لهذا قام السفير نادر سعد بالإعلان في بيان رسمي أن عملية انقطاع الكهرباء سوف تستمر لاول اسبوعين من شهر سبتمبر وهذا بسبب أرتفاع درجات الحرارة في البلاد هذه الفترة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على مصادر الضغط والوقود التي يتم استخدامها في المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء.

وأكد سيادته أن عملية انقطاع التيار الكهربائي من أجل تخفيف الأحمال سوف تستمر حتى يتحسن الطقس، مشيرا إلى أن هذه العملية ليس محدد لها موعد معين لانتهائها ولكن سوف يتم الانتهاء من انقطاع الكهربائي مع بداية دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

قامت وزارة الكهرباء والطاقة الإعلان عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والتي تتمثل في الآتي: