هتصرف زيادة سكر وزيت ومكرونة”.. 100 جنيه زيادة علي تموين شهر أكتوبر 2023 وزارة التموين تحسم الجدل وتوضح 

انتشر خلال الأيام القليلة السابقة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة زيادة تقدر ب100 جنية على التموين الخاص بشهر أكتوبر لهذا العام، لذلك يريد الكثير من المواطنين الحاملين البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الخبر، لذلك في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الأمر إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة إضافة زيادة 100 جنيه على تموين شهر أكتوبر

يرغب عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية معرفة حقيقة قيام وزارة التموين بإضافة زيادة 100 جنية على تموين شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي، وهذا بعد أن ورد على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأسابيع القليلة السابقة وجود زيادة على التموين الخاص بشهر أكتوبر القادم، لهذا قام على المصيلحي بالإعلان عن أن ما ورد على العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود زيادة في تموين شهر أكتوبر ليس له أساس من الصحة وأنه ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة الهدف منها بلبلة المجتمع، وأشار أنه في حالة وجود أي قرارت فإنها سوف يتم إصدارها بصورة مباشرة من قبل الوزارة.

خطوات استخراج بطاقة التموين

يريد الكثير من المواطنين معرفة الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية من اجل استخراج بطاقة التموين وهذا من أجل الحصول على الدعم على كل من الخبز والسلع التموينية، حيث تمثلت هذه الخطوات في الآتي: