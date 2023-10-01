“متخليش التاجر ينصب عليك ويستغلك”.. نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر أكتوبر 2023 وأسعار السلع التموينية
نصيب الفرد في بطاقة التموين يعد من أكثر العناوين الموجودة على محرك البحث جوجل، حيث يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على البطاقات التموينية عدد كبير من المواطنين، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على نصيب الفرد إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.
نصيب الفرد في بطاقة التموين
يتسائل الكثير من حاملي البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في بطاقة التموين، حيث أجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن هذا السؤال بأنه يصرف لكل فرد مسجل على بطاقة التموين على زجاجة زيت وزن 800 جرام بحد أقصى أربع زجاجات على بطاقة التموين الواحدة، كما يتم صرف كيلو سكر واحد فقط بحد أقصى 6 كيلو جرام البطاقة الواحدة.
طريقة استخراج بطاقة التموين
يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة طريقة استخراج بطاقة التموين وهذا من أجل الحصول على الدعم على كل من الخبز والسلع التموينية، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة استخراج البطاقة والتي تتمثل في الاتي:
- يقوم المواطن في البداية إلى بوابة مصر الرقمية.
- النقر بعد ذلك على خدمات تموينة للمواطن.
- الضغط على كلمة إصدار بطاقة تموينية جديدة.
- يقوم المواطن الراغب في استخراج بطاقة تموين جديدة كتابة اسمة بصورة رباعية.
- يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.
- يكتب المواطن رقم الهاتف الخاص به.
- يتم إدخال كود التحقق.
- النقر على كلمة تأكيد.
- يختار المواطن المحافظة التي يرغب في حصول البطاقة من خلالها.
- بعد إتمام الخطوات السابقة يتم النقر على كلمة التالي.
أسعار السلع التموينية
يبحث العديد من المواطنين المستفيدين من الدعم المقدم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اسعار السلع التموينية، والتي جاءت كما يلي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت وزن 800 مللي 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
- سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 18.00 جنيه.