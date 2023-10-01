“لو البطاقة وقفت متقولش معرفش”.. سبب توقف بطاقة التموين والسيارات التي تتسبب في حذف البطاقة|| وزارة التموين توضح

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تقديم كل من الخبز والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار قليلة من أجل مساعدتهم على ارتفاع الأسعار هذه الأيام، ولكن أوضحت الوزارة أن هناك بعض الأمور تؤدي إلى توقف بطاقة التموين، لهذا يرغب المواطنين معرفة أسباب توقف بطاقة التموين إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أسباب توقف بطاقة التموين

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسباب توقف بطاقة التموين وذلك بعد أن رغب العديد من المواطنين معرفة هذه الأسباب والتي جاء من بينها ما يلي:

إذا بلغ الراتب الذي يحصل عليه المواطن في الشهر أكثر من 9600 جنيه مصري.

عند امتلاك المواطن سيارات لها طراز حديث.

إذا تجاوزت المصاريف الدراسية الخاصة بابناء المواطن 20 ألف جنيه.

إذا تجاوز استهلاك فواتير كهرباء 650 ك/ وات، بما يعادل 800 جنية فأكثر في الشهر .

إذا قام المواطن بامتلاك حيازة زراعية تقدر أكثر من 10 أفدنة.

إذا قام المواطن بدفع ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.

إذا كان المواطن يمتلك شركة يتجاوز راس مالها نحو 10 ملايين جنيه.

إذا سدد المواطن قيمة مضافة مرتفعة وهذا بالنسبة لأصحاب الأعمال.

اذا كان المواطن واحد من أصحاب الصادرات أو الواردات العالية.

إذا توفي واحد من أفراد الأسرة وعدم قيام واحد من أفراد الأسرة تقديم طلب من أجل حذفه من البطاقة.

عند قيام واحد من أفراد الأسرة بالسفر للخارج ولا يزال مقيد على بطاقة التموين.

إذا لم يقم المواطن بصرف الخبز أو السلع الغذائية لمدة 6 أشهر متتالية.

عند تعدي المواطن علي الأراضي الزراعية أو بني عليها.

أنواع السيارات التي تتسبب في الحذف من بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنواع السيارات التي تؤدي إلى حذف المواطن من بطاقة التموين ومن أبرز هذه الانواع ما يلي: