لأصحاب المعاشات هيصوا وافرحوا”.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة|| احسب وشوف هتقبض كام

مع اقتراب بداية شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي يترقب أصحاب المعاشات أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإيداع معاش شهر أكتوبر في حساباتهم البنكية وذلك بعد أن انتشر العديد من الأخبار الأيام السابقة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود زيادة المعاشات الخاصة بشهر أكتوبر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على حقيقة هذا الخبر إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2023 يعد هذا العنوان من أكثر العناوين المتداولة عبر محرك البحث جوجل هذه الأيام وذلك بعد أن وردت عدة أخبار نحو قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بإضافة زيادة على معاش شهر أكتوبر للمواطنين المحالين على المعاش وهذا من أجل مساعدتهم على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار هذه الأيام الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، لهذا أوضحت الهيئة أنه سوف يتم إيداع معاش شهر أكتوبر في حسابات المواطنين اليوم الأول من شهر أكتوبر لعام 2023 ميلادي والذي يوافق يوم الأحد القادم.

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

يريد العديد من أصحاب المعاشات معرفة حقيقة خبر زيادة معاشات شهر أكتوبر، حيث أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سوف يتم اضافة زيادة في معاش شهر أكتوبر القادم وذلك على النحو التالي: