عشان متتغفلش.. أسعار السجائر اليوم في الأسواق والشرقية للدخان تفجر مفاجئة

بدأ الكثير من الأشخاص في البحث أسعار السجائر اليوم في الأسواق لمعرفة أخر التطورات وهل مازالت الأسعار مع بداية تعاملات مطلع الأسبوع مرتفعة أم تتراجع، الشرقية للدخان بعد إتمام الصفقة الأخيرة أصبح موقفها أقوى لأن الأزمة سوف تمضي وهذا مايجعل لديها قدرة على تصنيع كميات أكبر من السجائر بمختلف أنواعها، بدأت أسعار السجائر الكيلوبترا تتراجع في الأسواق بقيمة خمسة جنيهات وتصل قيمة العبوة 40 جنيه بعد أن سجلت سعر 45 الآونة الأخيرة، وتبذل شرقية الشرقية للدخان جهود كبيرة تلك الفترة لمراقبة وسرعة ضبط الأسواق ومنع حدوث أي تلاعب، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال للإطلاع على أسعار السجائر اليوم في الأسواق.

أسعار السجائر اليوم في الأسواق

يصل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

يبلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول 24 جنيها.

كما وصل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

سعر ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

سعر علبة سجائر مونديال بأنواعها 24 جنيها.

سعر علبة سجائر بوسطن 24 جنيها.

ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.

سعر علبة السجائر مارلبورو Red 59 جنيهًا.‏

مارلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

مارلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

سعر علبة السجائر ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مفاجأة جديدة عن أسعار السجائر

أكدت شركة الشرقية للدخان أنها تستعد لتصنيع السجائر بعد أن وضعت ميزانية كبيرة تصل قيمتها 150 مليون دولار من أجل شراء التبغ لسرعة التصنيع لحل الأزمة التي دامت لفترة طويلة، مما جعلت بعض التجار تستغل الفرصة لبيع السجائر في السوق السوداء بمبالغ باهظة، مما أكدت شركة الشرقية للدخان أن نسبة الإنتاج ترتفع بنسبة 40% لمنع حدوث أي أزمات قادمة وعودة الأسعار إلى طبيعتها ومنع أي استغلال، والجدير بالذكر أن شرقية الشرقية تجهز لضخ كميات كبيرة من السجائر الفترة القادمة تكفي جميع الاحتياجات دون أي عجز في أي نوع.