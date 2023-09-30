أخبار سعيد موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية عن أخبار سارة وسعيدة للمواطنين أصحاب المعاشات عن موعد صرف المستحقات لشهر أكتوبر القادم، لذلك بدء الكثير من المواطنين يبحثون بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعية ومحركات جوجل الرسمية لمعرفة حقيقة الأخبار المنتشرة عن مواعيد صرف المعاشات، وهذا لأن الكثير يهتمون بصرف الرواتب تزامناً مع حلول العام الدراسى الجديد واحتياج الأبناء للمستلزمات المدرسية، لذلك نوضح لحضراتكم عبر موقعنا البديل خلال التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

بشكل رسمي تم الإعلان عن بدء صرف معاشات شهر أكتوبر المقبل بدايةً من اليوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر 2023 ومن المقرر أن تبدأ الفئة الأولى التي تحصل على معاش 1000 جنيه عمليات صرف المستحقات بدايةً من الأحد 1 أكتوبر وحتى 3 من أكتوبر، وتبدأ صرف معاشات الفئة الثانية من 2000 إلى 2500 يوم الإثنين الموافق 2 من أكتوبر، ويبدأ صرف مقررات المعاشات للفئة الثالثة 3000 جنيه لما فوق يوم الثلاثاء الموافق 3 من أكتوبر، وتتم عمليات الصرف من خلال البريد المصري، أو من خلال ماكينات atm أو من خلال سيارات البريد المتنقلة أو البنك الأهلي.

موعد صرف زيادة المعاشات

أعلنت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وأكدت الحكومة أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة يتم تطبيقه في شهر نوفمبر القادمة وليس شهر أكتوبر ووضحت ذلك لكي يكون المواطنين على علم بما يحدث، والجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة تطبق على عدد كبير من المستفيدين والذي وصل عددهم نحو 11 مليون مستفيد معاش وهذا ما أعلن عن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية السيد اللواء جمال عوض.