اللوتري الأمريكي ..موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 ورابط التسجيل عبر موقع dvlottery.state.gov

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 وخطوات التسجيل من أجل سرعة الحجز للحصول على الفرصة، يسعى الكثير من الشباب الخريجين للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا والانضمام إلى المتقدمين، كما يهتم بعض الطلاب بعملية التسجيل في الهجرة إلى أمريكا من أجل استكمال مسيرتهم العلمية والحصول على أعلى الشهادات، حيث يعتبر اللوتري الأمريكي فرصة ذهبية يحلم بها الشباب والطلاب وينتظرون موعد فتح باب التسجيل من العام للعام بفارغ من الصبر لعل الفرصة تأتي وتبدأ أحلامهم في التحقق، اليوم ننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 ورابط التسجيل بالخطوات ابقوا معنا.

موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

أخيراً لقد تم الإعلان من وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد فتح باب التسجيل إلى الهجرة العشوائية إلى أمريكا للسنة الجديدة 2024، على أن يتم تفعيل رابط التسجيل واستقبال الطلبات بدايةً من يوم الخميس القادم الموافق 5 من شهر أكتوبر 2023 ومن المقرر أن يتم استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر 2023 وهذا هو موعد التسجيل التي حددته وزارة الخارجية.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تمنح العديد من الفرص للخريجين الجدد والطلاب وهذا ما يجعلها تقوم بفتح التسجيل كل عام وتقوم بقبول 50 ألف متقدم، بشرط أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 18 عام وأن يكون حاصل على شهادة أو في مرحلة تعليمية وأن يمتلك جواز سفر بحالة سارية.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

تتم عمليات التسجيل على الهجرة العشوائي إلى أمريكي بشكل إلكترونياً وكل ما عليكم اتباع الخطوات التالي:.