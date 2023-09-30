أصحاب المعاشات تخلصوا من الفقر بهذا القرار.. قرار عاجل من الحكومة مع صرف معاشات أكتوبر 2023 خبر صادم في بيوت المتقاعدين

لم يتبق سوى دقائق معدودة على صرف المعاشات، التي تأتي بقيمة الزيادة الجديدة المقرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الماضي، حيث إنها بلغت نحو 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وكان ذلك عبر افتتاحه لمجموعة من المشروعات التنمية المختلفة داخل محافظة بني سويف، إضافة إلى أن هذه الزيادة أثارت الفرحة الكبيرة في الشارع المصري وداخل كل منزل، وفي السطور التالية نوضح لكم موعد صرف معاشات أكتوبر وطرق القيام بالصرف على مستوى الجمهورية.

صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

من المؤكد أن صرف المعاشات تكون غدًا الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، لكن هناك توقعات تُشير بعدم صرف الزيادة لهذا الشهر، وسيتم صرفها في شهر نوفمبر بأثر رجعي لمعاش أكتوبر، مما يدل ذلك على أن المعاشات تأتي بدون زيادات لهذا الشهر، فضلاً عن أنه يمكن القيام بصرف المعاش من مختلف أماكن الصرف المتاحة على مستوى الجمهورية، وإمكانية الصرف عبر ماكينات الصراف الألي، بحيث يسهل على المواطنين في إمكانية الصرف دون تعب أو مشقة.

طرق صرف المعاشات

جاءت أهم طرق صرف المعاشات، التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

يمكن القيام بصرف المعاشات عبر شركات فوري.

إضافة إلى إمكانية الصرف من المحافظ الإلكترونية.

مكاتب البريد المؤهلة لصرف المعاشات.

ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك الخاصة والحكومية.

وسهلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية القيام بصرف المعاشات على مستوى الجمهورية، بحيث لا يجد صاحب المعاش صعوبة في عملية الصرف.