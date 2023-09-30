هتصرف زيت وسكر براحتك.. صرف 100 جنيه على التموين أكتوبر 2023 لكل فرد التموين توضح

زاد البحث عن حقيقة صرف 100 جنيه على التموين أكتوبر 2023 ارتفاع حصة الفرد من خمسون جنيه إلى مئة وخمسون جنيه دفعة واحدة، الشغل الشاغل لدى المواطنين هذه الفترة التحقق من الأخبار التي تقوم بنشرها بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على فيس بوك، تزامناً مع حلول شهر أكتوبر عملية البحث عن 100 جنيه الزيادة لن تتوقف لحظة واحدة.

وزارة التموين قامت بصرف 100 جنيه على التموين لبعض الفئات الأكثر مستحقات الفترة الماضية واستمرت فترة الزيادة للمئة جنيه نحو 6 أشهر، وكان وقته يحصل الفرد على 100 جنيه حد أقصى ووصلت الزيادة إلى 300 جنيه للبطاقة التي ترتفع عدد أفرادها عن 4 أفراد، وجاءت تلك الزيادة لرفع العبء عن الأسر المتعففة التي تعاني من ضائقة مالية، واليوم نوضح لكم حقيقة صرف 100 جنيه على التموين أكتوبر 2023.

صرف 100 جنيه على التموين أكتوبر 2023

الكثير من القيل والقال هذه الفترة البعض يؤكد من صرف 100 جنيه على بطاقة التموين لكل فرد والبعض ينفي لاما يتم تداوله، لكن الأمر الذي فصل في تلك الأخبار المنتشرة هو قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية التي يشغلها الدكتور علي المصيلحي، مؤكداً أكثر من مرة أن الزيادة التي يتحدث عنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنشرها بعض الصفحات المجهولة لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي إضافات جديدة في التموين هذه الفترة لأن ميزانية الدولة لا تسمح باتخاذ تلك القرار لأنه يشكل عبء في الوقت الحالي وعلى جميع المواطنين عدم الإنتباه لتلك الأخبار الزائفة وعندما يكون هناك خبر يتم توثيقه ونشره على صفحة وزارة التموين.

كم باقي على صرف دعم أكتوبر 2023