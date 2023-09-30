زيادة 4000 في المعاشات.. الحكومة تُعلن خبر سار لجميع أصحاب المعاشات الان

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات لنحو 4000 جنيه، وذلك ليكونوا أسوة برفع الحد الأدنى بالنسبة للآخرين، إضافة إلى أن المعاشات تختلف زيادتها عن المرتبات، ولا يجب أن تتم المقارنة بينهما نظرًا للإحتفال الكبير، فضلاً عن أن المعاش فهو مرتبط بعنصرين أساسيين وهما أجر صاحب المعاش الذي اشترك عليه بالنظام، وكذلك مدة هذا الإشتراك.

المستفيدين من رفع الحد الأدنى للمعاشات

وأكد عوض في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أن رفع الحد للمعاشات يستفيد منها أصحاب مدد الإشتراكات القليلة، فضلاً عن أن ليس من العدالة الأخذ من اموال أصحاب مدد الإشتراكات الطويلة من أجل إعطاءها لمدد الاشراكات القليلة، حيث إن المعاش تم رفع الحد الأدنى له ليكون 4000 جنيه مثل المرتبات تمامًا، مما يُثبت ذلك دعم الحكومة لجميع المواطنين سواء الموظفين أو أصحاب المعاشات، بحيث ينهضوا على مسايرة الحياة المعيشية والحصول على حياة كريمة طوال الوقت.

رفع المعاشات من 300 جنيه إلى 600 جنيه

وفي نفس السياق، صدق رئيس الجمهورية على رفع المعاشات ليكون 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وهذه الزيادة جاءت كمنحة استنثائية لجميع المستفيدين بحيث يتمكنوا من صرفها لشهر نوفمبر المقبل، فضلاً عن أنها جاءت في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، وتوثيقًا على أن الحكومة دائماً ما تقوم على دعمهم وتوفير جميع الإحتياجات التي هم في أمس الحاجه إليها.