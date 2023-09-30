رابط التقديم على منحة الطلبة العراق 2023 eduspa.ur.gov.iq، بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون المالية وبنك المعلومات في الوزارة، عن تخصيص رابط الكتروني للاطلاع على منحة التلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الاجتماعية والتي سوف تكون متاحة على مدار 10 أيام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام.

منحة الطلبة العراق 2023

حيث أعلن الدكتور”أحمد الموسوي” الذي يشغل منصب رئيس هيئة الحماية الإجتماعية عن أن التقديم على منحة الرعاية الاجتماعية للطلاب في العراق أصبح متاح أمام لجميع الأبناء المستفيدين من الحماية الاجتماعية، وأشار “الموسوي” إلى أنه تم الإنتهاء من تخصيص الرابط الالكتروني الذي يمكن للطلاب من خلاله التقديم على المنحة العراقية، خاصة بعد اقتراب العام الدراسي الجديد، وإليكم خطوات التقديم….

رابط التقديم على منحة الطلبة العراق 2023 eduspa.ur.gov.iq

في البداية يجب الدخول على رابط وزارة التربية العراقية من هنا

ادخل رقم البطاقة ال

اضغط على تسجيل جديد.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل” .

بعد الضغط على تسجيل، سوف يتم ارسال الطلب ومراجعته .

حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على مساعدة عدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت الوزارة أن التقديم متاح فقط من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وعدم الذهاب إلى المكاتب والهيئات الحكومية وتجنب الازدحام والتكدس، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب التقديم بعد 10 أيام فقط .